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Ticaret Bakanlığının güncelleme çalışması nedeniyle Trakya'daki sınır kapılarında geçişler durdu

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan güncelleme çalışması nedeniyle Trakya'daki sınır kapılarında geçişler yapılamıyor.

Cihan Demirci   | 29.10.2022
Ticaret Bakanlığının güncelleme çalışması nedeniyle Trakya'daki sınır kapılarında geçişler durdu Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Saat 22.00 itibarıyla sınır kapılarında güncelleme çalışması başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda da yetkililer çalışma nedeniyle giriş ve çıkış kapılarını kapattı.

Geçiş için sınır kapısı önünde bekleyen araçların sürücüleri yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Almanya'ya giden Serkan Uskan, çalışmanın sabah 06.00'ya kadar süreceğini öğrendiklerini belirterek, "06.00'dan sonra geçişlerin açılacağını söylediler. Memleket bizim, o saate kadar her tarafında konaklama imkanımız var." diye konuştu.

Bülent Geç de Bulgaristan'a gitmek için yola çıktığını ancak sınır kapısından geri döndüğünü dile getirdi. Çalışma bittikten sonra yurt dışına çıkacağını ifade eden Geç, "150 kilometrelik yoldan geldik. Mecburen şimdi döneceğiz." dedi.

Öte yandan sınır Kapıkule Sınır Kapısında araç yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, internet sitesinde, "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzce teknoloji yenileştirmeleri kapsamında veri tabanları ve veri tabanı sunucularının işletim sistemlerinde 29.10.2022 cumartesi günü saat 22.00'de güncelleme çalışması yapılacağı, tahmini 4-8 saatlik bir kesintinin öngörüldüğü, güncelleme çalışmasının tüm gümrük uygulamalarını kapsadığı bildirilmektedir. Bölgemize bağlı gümrük idarelerinden geçiş yapacak tüm yolcu ve firmaların planlamalarını bu doğrultuda yapması önemle duyurulur." duyurusu yapmıştı.


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