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THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret edip zorluk çıkaran yolcu, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklandı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı

İstanbul

THY'nin 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince uçaktan indirilen yolcu B.G. hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.G'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.G. "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklandı.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkaran yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaşmıştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini duyurmuştu.

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