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THY, Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 06.02.2023
THY, Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini belirtti.

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

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