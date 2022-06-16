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THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan uçakların bakımlarının sona geldiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 16.06.2022
THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Başkanlık, orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kuruma ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4'ünün bakım ihtiyacının TUSAŞ ile yapılan iş birliği kapsamında bir yılı aşkın çalışmanın sonunda nihai aşamasına gelindiği belirtilerek, "9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir." ifadesi kullanıldı.

Uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlendiği, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir." değerlendirmesi yapıldı.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacağı ve 4 uçağın ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı kaydedildi.

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THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi
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