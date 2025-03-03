TGS Yer Hizmetleri, 2 binden fazla uçağı kış şartlarında sefere hazırladı
Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, kış operasyonlarında 2 binden fazla uçağı sefere hazırladı.
Istanbul
TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında kış operasyonları kapsamında 2 binden fazla uçağın kış şartlarına hazırlandığı belirtildi.
Şirket ekiplerinin çalışmaları sayesinde hizmet verilen havalimanlarında uçuş operasyonlarının sorunsuz şekilde icra edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kış operasyonunda çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveri ve takım ruhu sergiledi. 45 aktif araçla toplam 2 binden fazla uçağa de-icing/anti icing (buzdan arındırma/buzlanmayı önleyici solüsyonla yıkama) işlemi yapılarak operasyonların sorunsuz yürütülmesi sağlandı. 7/24 görev yapan çalışanlarımız, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanında yolcuların kesintisiz hizmet almasında kilit rol oynadı. TGS olarak, güvenlik ve emniyetin sağlanması adına gerekli önlemler alınarak, tüm birimlerde görevli çalışma arkadaşlarımız tam kadro hizmet verdi. Son derece zor şartlarda yürütülen operasyonlarda, birlik ve beraberlik içerisinde üstün gayret ile görevlerini yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Her koşulda en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."