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Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Metin Tokgöz, Filiz Kınık Öz   | 01.07.2022
Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı

İstanbul

Emek Mahallesi'nde tek yön kullanılan Namık Kemal Caddesi'nde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bu sırada kazayı gören bir esnaf, yaralanan çocuğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan esnaf Mevlüt Kement, hastaneye giden anne ve çocuğuna İETT otobüsünün ters yönden gelerek çarptığını söyledi. Tek yönlü olan caddenin çift yönlü kullanıldığını belirten Kement, bu nedenle önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için bekleyen anne ve çocuğuna otobüsün çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun savrulduğu, çevredekilerden birinin çocuğu kucaklayarak hastaneye doğru götürdüğü de görülüyor.




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