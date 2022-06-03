Dolar
16.48
Euro
17.73
Altın
1,868.46
ETH/USDT
1,826.90
BTC/USDT
30,575.00
BIST 100
2,601.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Hamdi Çelikbaş   | 03.06.2022
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ankara

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 22 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ısınmayı durdurmak karbon ayak izini azaltmakla mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması'na ilişkin genelge
CİMER'in çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek
'Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Benzer haberler

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı