Dolar
30.31
Euro
32.96
Altın
2,022.94
ETH/USDT
2,249.60
BTC/USDT
41,148.00
BIST 100
8,306.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklıyor
logo
Gündem

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde faaliyet göstererek Türkiye ile Yunanistan arasında yasa dışı sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün sözde gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 15 şüphelinin, örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme ve para göndermiş oldukları veya göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Savcılık, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılım arayışında olan şüphelilerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişleri ve eylem amacıyla bu ülkeden Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiklerini de belirledi.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı şekilde, söz konusu faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'deki 15 adrese düzenlenen operasyonda, kimliği belirlenen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Öte yandan, örgütün gençlik yapılanmasında benzer faaliyetlerde bulunulmasına ilişkin 3 farklı soruşturma daha yürütüldüğü ve bu soruşturmalarda kimliği belirlenen 10 zanlı hakkında da gözaltı kararları verildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli çocuk istismarı soruşturmasında 35 gözaltı
Bursa'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Türkiye, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli yakalandı

Ekvador, 21,5 tonla tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi

"Narkogüç-46" operasyonlarında 201 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 10 sığınak ve 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Diyarbakır'da 10 sığınak ve 2 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-5 operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik Kıskaç-5 operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheliye adli kontrol kararı

Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheliye adli kontrol kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet