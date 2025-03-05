Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 2 haftada 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıkları tarafından, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonları yapıldığını belirtti.
Operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.