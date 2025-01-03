Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-35" operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Teröre karşı birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yerlikaya, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen Gürz-35 operasyonlarında, 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörü ülkemizden topyekun mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.
17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-35" operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2025
Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve… pic.twitter.com/ZoGDgzcP1n
Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.