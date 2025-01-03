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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-35" operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Teröre karşı birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yerlikaya, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen Gürz-35 operasyonlarında, 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörü ülkemizden topyekun mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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