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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Büşra Nur Yılmaz, Nuran Bıçak, Mustafa Yılmaz, Fatih Çapkın  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Bursa

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 4 hektar orman ile 80 dönüm anız zarar gördü.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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