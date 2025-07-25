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Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

Sedat Kara  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu Fotoğraf: Sedat Kara/AA

Tekirdağ

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı göletteki su seviyesi düştü.

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Gölette oksijensiz kalan balıklar telef olup kıyıya vurdu.

Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş, AA muhabirine, yüksek sıcaklıkların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu durumun üzücü olduğunu belirten Aktaş, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise gölette inceleme yaptı.

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