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Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Mesut Karaduman  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını vurgulayan Tecer, "Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Zaman zaman bu kıyılarda yaşanan bir durum. Vatandaşların endişelenmesine, korkmasına neden olacak bir durum yok ortada. Kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar, tekrar denizde dağılmaya başlar. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını belirterek, kıyıda yosun birikmesinin her zaman gerçekleşebilen bir durum olduğunu dile getirdi.

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