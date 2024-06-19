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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Fırat Çakır  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

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