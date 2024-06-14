Tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı
Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir şüphelinin aracıyla eylemde bulunduğu köprüyü tedbir amacıyla her iki yönde araç girişine kapattı.
#Canlı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı https://t.co/M7jpq011gl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2024
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024
Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.
Emniyet görevlilerimiz şahısla…
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracı ile trafiği engelleyen bipolar bozukluk hastası kişinin polis tarafından ikna edilerek teslim alındığını açıkladı https://t.co/1yTkfxVtCF pic.twitter.com/nBbZosjsmu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2024
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Köprü yeniden trafiğe açıldı
Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.
Şüpheli sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne, otomobil ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.
"Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.