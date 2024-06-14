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DRON - Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.
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Tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı

Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

Ekip  | 14.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir şüphelinin aracıyla eylemde bulunduğu köprüyü tedbir amacıyla her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Köprü yeniden trafiğe açıldı

Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne, otomobil ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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