Gündem

TDK "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenleyecek

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 16-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenlenecek.

Utku Şimşek  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
TDK "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenleyecek

Ankara

TDK'den yapılan açıklamaya göre, sesleriyle Türkiye'nin hafızasına kazınan spikerler, seslendirme ve tiyatro sanatçıları 3'üncü kez düzenlenecek olan, "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı"nda bir araya gelecek.

Çalıştay, "diksiyon kitapları" ve "diksiyon eğitimleri" temasıyla gerçekleştirilecek.

Çalıştay sonucunda, Türkiye'deki mevcut diksiyon eğitimlerindeki sorunlar rapor haline getirilerek öneriler kamuoyu ile paylaşılacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesinde düzenlenecek çalıştaya, spor spikerlerinden ana haber sunucularına, seslendirme ve tiyatro sanatçılarından yapımcılara kadar alanında önemli isimler katılacak ve deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlikte konuşmacı olacak isimler şöyle:

"Erdoğan Arıkan, Güven Göktaş, Tansu Polatkan, Şener Mete, Bengül Erdamar, Murat Can Canbay, Füsun Ünsal, Billur Adalet İbrahimhakkıoğlu, Fulin Arıkan, Seçkin Akyün, Murat Atak, Cüneyt Gündoğdu, Ekrem Tamer, Nurcihan Ergün, Seyhan Karaman, Halil Murat Atıl, Aslı Noyan, Müge Wöber, Nedim Atak, Gözde Baranoğlu, Nilgün Doruk, Sezen Yüce."

