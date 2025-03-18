TCMB Başkanı Karahan, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde İstanbul Erkek Lisesi’ni ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, İstanbul Erkek Lisesi’ni ziyaret etti.
İstanbul
TCMB tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, kendisinin de mezun olduğu "Sarı-Siyah" İstanbul Erkek Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yaptığı bildirildi.
Sarı-Siyah
Savaş yıllarında hastane olarak kullanılması nedeniyle İstanbul Erkek Lisesi’nin duvarları dönemin hastane rengi olan sarıya boyanmıştır. 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nın başlamasıyla beraber İstanbul Erkek Lisesi’nin 50 öğrencisi gönüllü olarak savaşa katılmış, ancak öğrencilerin hepsi şehit düşmüştür. Geride kalan öğrenciler matemlerini dile getirmek için şehit arkadaş ve ağabeylerinin anısına pencere pervazlarını ve kapıları siyaha boyamış ve bu iki renk, o tarihten bugüne kadar İstanbul Erkek Lisesi’nin sembol renkleri olarak benimsenmiştir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.