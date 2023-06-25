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TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Nisan-23 Haziran arasında TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişi ziyaret etti

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, müze geminin 23 Haziran'da Tekirdağ liman ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Nisan-23 Haziran tarihlerinde Marmara ve Karadeniz limanlarında bulunan gemiyi 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

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