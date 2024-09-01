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TCG GÖKSU fırkateyninde helikopter iniş/kalkış eğitimleri yapıldı

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
TCG GÖKSU fırkateyninde helikopter iniş/kalkış eğitimleri yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti." bilgisine yer verildi.

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