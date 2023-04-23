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TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu’ya, İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunusların eşlik etmesi görüntülendi.

Sarp Özer  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti

Ankara

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu, halkı selamlayarak İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Avara” komutunun ardından Sarayburnu limanından ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 21 pare top atışı ve çimariva ile selamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla helikopterlerin de eşlik ettiği Boğaz geçişi sırasında renkli görüntüler yaşandı. Diğer gemiler tarafından çalınan düdüklerle selamlanan TCG Anadolu, boğazın iki yakasında toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.

TGG Anadolu’ya, İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunusların eşlik ettiği anlar da görüntülendi.

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TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti

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