TCG Alemdar, Norveç'teki DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, Norveç'te devam eden DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katılım sağladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin, 8-21 Eylül arasında Norveç'te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına katıldığı belirtilerek, tatbikat kapsamında, Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı Hnoms Utstein ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
TCG ALEMDAR denizaltı kurtarma gemisi, 8-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Norveç’te icra edilen DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatına iştirak ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2024
Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması faaliyetleri Norveç Deniz Kuvvetleri denizaltısı 🇳🇴HNOMS… pic.twitter.com/OjaxfHoixi
TCG Alemdar'da konuşlu TCB ISTAKOZ-2 ROV cihazıyla denizaltı tespiti ve acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitiminin de icra edildiği aktarıldı.
Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.