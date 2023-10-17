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TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Emirhan Yılmaz  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama

İstanbul

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."

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