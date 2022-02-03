Dolar
13.52
Euro
15.44
Altın
1,798.58
ETH/USDT
2,625.20
BTC/USDT
36,802.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

Sinan Uslu   | 03.02.2022
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

TBMM

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonun, oy çokluğuyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel hakkındaki iki ayrı dosya üzerinde incelemelerini tamamladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Can, HDP'li Güzel'in, savunması kapsamında yetkilendirdiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, komisyonda son sözlerini söylediğini, daha sonra komisyon üyelerinin değerlendirmelerini yaptığını belirtti.

Can, daha sonra yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar verildiğini bildirdi. Bu yönde hazırlanacak raporu, 8 Şubat Salı günü saat 17.00'de Karma Komisyon'a sunacaklarını açıklayan Can, "Artık takdir, gündem Karma Komisyon'a aittir." dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Benzer haberler

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığına ilişkin kararını yarın açıklayacak

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in tezkeresini görüşmek için toplandı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: HDP'li Güzel hakkında Karma Komisyon rapor doğrultusunda karar verecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: HDP'li Güzel hakkında Karma Komisyon rapor doğrultusunda karar verecek
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da