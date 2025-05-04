Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,837.80
BTC/USDT
95,819.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi, TEKNOFEST KKTC’nin son gün etkinliklerinde gösteri atlayışı gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

TBMM Başkanvekili Önder'in vefatıyla Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştü

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle milletvekili sayısı 592'ye düştü.

Kemal Karadağ  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
TBMM Başkanvekili Önder'in vefatıyla Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştü

TBMM

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki kesin hükmün 30 Ocak 2024'te Genel Kurul'da okunmasıyla düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmeleri, AK Parti'li Murat Kurum'un da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 593 oldu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından da milletvekili sayısı 592'ye düştü.

Hasan Bitmez'in ardından Sırrı Süreyya Önder'in de hayatını kaybetmesiyle 28. Yasama Dönemi'nde iki kişinin milletvekilliği vefat dolayısıyla sona ermiş oldu.

Yeni Meclis Başkanvekilinin belirlenmesi süreci

Sırrı Süreyya Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlenecek. DEM Parti Grubu, Önder yerine bir milletvekilinin ismini Meclis Başkanvekili adayı olarak bildirecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulundaki oylamayla yeni başkanvekili seçilecek.

Seçilecek başkanvekili, haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık Divanı 2. Devre seçimlerine kadar görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Yargı paketiyle magandalara verilecek cezalar artırılacak
"Kaza kara noktaları" iyileşiyor, ölümlü kazalar azalıyor
Türkiye'nin ulusal hak arama kurumlarından TİHEK 9 yaşında
Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'ndan Türkiye'nin elektrik sistemine güven vurgusu

Benzer haberler

TBMM Başkanvekili Önder'in vefatıyla Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştü

TBMM Başkanvekili Önder'in vefatıyla Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştü

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Uygun'a taziye telefonu
Talasemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, kardeşinin kordon kanıyla sağlığına kavuştu

Talasemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, kardeşinin kordon kanıyla sağlığına kavuştu
Alman teknik direktör Werner Lorant vefat etti

Alman teknik direktör Werner Lorant vefat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet