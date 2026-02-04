Dolar
43.51
Euro
51.46
Altın
5,048.70
ETH/USDT
2,200.50
BTC/USDT
74,851.00
BIST 100
13,962.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Terörsüz Türkiye) Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak." denildi.

Gazi Nogay  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama

TBMM

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak." bilgisini verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "çocuk evleri sitesinde şiddet" iddialarına ilişkin açıklama
Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama

Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde?

Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Terörsüz Türkiye ve bölgeye geçiş sürecinde Kürtlerin geleceği

Terörsüz Türkiye ve bölgeye geçiş sürecinde Kürtlerin geleceği
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge birbiriyle ayrılmaz bütünlüğe sahip iki kavram

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge birbiriyle ayrılmaz bütünlüğe sahip iki kavram
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet