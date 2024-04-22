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TBMM Başkanlığı tarafından "23 Nisan Özel Kısa Filmi” hazırlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "23 Nisan Özel Kısa Filmi" hazırlandı.

Ali Kemal Akan  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
TBMM Başkanlığı tarafından "23 Nisan Özel Kısa Filmi” hazırlandı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TRT platolarında ve TBMM’de çekilen film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatarak başlıyor.

Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretin işlendiği filmde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen çocukların, Genel Kurul’daki 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatılıyor.

"104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşeyle buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız yavrularımız." ifadesinin kullanıldığı film, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eriyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayımlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı.

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