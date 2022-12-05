Dolar
18.63
Euro
19.54
Altın
1,768.70
ETH/USDT
1,258.70
BTC/USDT
16,948.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.

Gazi Nogay   | 05.12.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı

TBMM

Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet