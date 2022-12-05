TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Binbaşı Duman için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.
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Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 5, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷