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Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu
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Politika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'ı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 31 Mayıs-2 Haziran'da Pakistan'a ziyarette bulunacak.

Sinan Uslu   | 30.05.2021
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'ı ziyaret edecek

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için yarın İslamabad'a gidecek.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda, Pakistan Milli Meclisi Başkan Vekili Kasım Suri ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılanacak.

Ziyaretinin ikinci gününde, EİTPA Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak Şentop, daha sonra EİTPA 2'nci Genel Konferansı'na iştirak edecek.

TBMM Başkanı Şentop, konferansın açılışında katılımcılara hitap edecek.

Konuk Meclis başkanları ile delegasyon başkanlarının açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çektirilecek.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Şentop, ziyaretinin son gününde, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

Pakistan Milli Meclisi Başkan Vekili Suri'nin, konuk heyetler onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından Şentop, EİTPA 2'nci Genel Konferansı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak.

Şentop, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelecek.

Bu arada EİTPA Türk Grubu üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu konferans kapsamında düzenlenecek oturumlarda konuşma yapacak.

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