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TBMM Başkanı Şentop vefat eden okul arkadaşının Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren okul arkadaşının, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı diledi.

Özgün Tiran   | 04.01.2021
TBMM Başkanı Şentop vefat eden okul arkadaşının Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden okul arkadaşı 56 yaşındaki Cafer Tayyar Demir'in Kurtuluş Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak, babası Hayrettin Demir ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ardından Şentop'un da tabutuna omuz verdiği Demir'in cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şentop, daha sonra Demir'in mezarı başında dua etti.

​​​​​​​Şentop, Twitter hesabından "Tekirdağ İmam Hatip Lisesinden değerli arkadaşım, güzel insan Hafız Cafer Tayyar Demir'in ani vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, dost ve arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulunmuştu.


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