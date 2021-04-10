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TBMM Başkanı Şentop, tren kazası dolayısıyla Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı'na taziye mesajı gönderdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly nezdinde Mısır halkına başsağlığı diledi.

İsmail Çimen   | 10.04.2021
TBMM Başkanı Şentop, tren kazası dolayısıyla Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı'na taziye mesajı gönderdi

TBMM

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Başkan Şentop, el-Gebaly'ye bir taziye mesajı gönderdi.

Şentop, mesajında "Mısır'ın Suhac vilayeti Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını üzüntü ile öğrendim. Şahsınızda Mısır halkına başsağlığı dileklerimi sunuyor, kazada vefat edenlere Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle zatıalinize sıhhat ve huzur temennilerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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