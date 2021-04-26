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TBMM Başkanı Şentop konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Tanzanya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ülkenin milli günü dolayısıyla Tanzanya Meclis Başkanı Job Ndugai'ye tebrik mektubu gönderdi.​​​​​​​

Sinan Uslu   | 26.04.2021
TBMM Başkanı Şentop, Tanzanya Milli Günü'nü kutladı

TBMM


Türkiye'nin, Tanzanya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Tanzanya ile mevcut iyi düzeydeki ikili ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini diler, sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Tanzanya parlamentosunun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerini kullandı.


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