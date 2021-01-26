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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

Sinan Uslu   | 26.01.2021
TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabulleri basına kapalı gerçekleştirildi.


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