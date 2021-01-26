TBMM Başkanı Şentop, Japonya ve Bangladeş'in Ankara büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabulleri basına kapalı gerçekleştirildi.
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