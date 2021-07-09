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TBMM Başkanı Şentop'tan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama: Toplumun benimseyeceği düzenleme olması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildiğini söyledi.

Ufuk Ertop   | 09.07.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama: Toplumun benimseyeceği düzenleme olması lazım Fotoğraf: Ufuk Ertop / AA

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'yı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu ve bu komisyonun uzun bir çalışma yaptığını anımsattı.

Komisyonun işin uzmanlarıyla, akademisyenlerle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü anlatan Şentop, "Hayvan hakları bağlamında tüm dünyada çok farklı görüşlerden gruplar, insanlar, STK'lar var. Hepsi dinlendi aslında." dedi.

Kanun düzenlemesi yaparken bir genel yaklaşım üzerinden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Tüm toplumun, herkesin kabul göreceği, vicdanen benimseyeceği bir düzenleme olması lazım. Böyle bir düzenleme yapıldı şu anda. Belediyelerimize bazı yükümlülükler getirildi. Yine hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler, verilen zararlarla ilgili ceza, hapis cezası getirildi. Ben çok önemli bir aşama elde edildiği kanaatindeyim. Şüphesiz herkesin memnun olması mümkün değil ama bizim de toplumun genel hassasiyetleri çerçevesinde bir düzenleme yapmamız lazım. Bir göreceğiz. Şüphesiz ihtiyaç olduğu takdirde yeniden değerlendirebiliriz. İyi bir çalışma yaptı araştırma komisyonumuz, onun verileri üzerinden kanun teklifi hazırlandı."

Şentop, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısında görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Müsilajla ilgili bir görüntü ortada kalmamış. Temizlenmiş. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların da çok büyük faydası var ama tabi denizin de kendi hareketliliği içerisinde gerçekleşmiş. Denizin yükü çok ağır. Aslında çok daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Müsilaj meselesi dikkatimizi çok fazla çekecek konu olarak karşımıza çıktı. Şu anda görüntü güzel görünüyor ama şüphesiz Marmara Denizi'ne daha fazla ihtimam göstermemiz lazım."


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