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TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik

Aykut Yılmaz   | 22.10.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti. Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibini 5-0 yenerek şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı.Seninle gurur duyuyoruz."

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