Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,313.00
BTC/USDT
19,169.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 22.10.2022
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık tek haneli rakama doğru iniyoruz
TBMM Başkanı Şentop: "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ile Trakya rahat bir nefes alacak
İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi
Şırnak'taki Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Benzer haberler

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet