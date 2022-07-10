Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,743.22
ETH/USDT
1,165.40
BTC/USDT
20,838.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 10.07.2022
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı

TBMM

Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Al-Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Şentop'un, Al-Ghanim'in bayramını tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilen istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
İstanbul'da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
Bilecik'teki selde hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da selin izinin silinmesi için Kurban Bayramı'nda da çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop 3 ülkenin meclis başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop: İnsanlığın, şiddetten uzak, sevgiye yakın, barışa doğru yol almasını ümit ediyorum

TBMM Başkanı Şentop: İnsanlığın, şiddetten uzak, sevgiye yakın, barışa doğru yol almasını ümit ediyorum
TBMM Başkanı Şentop: Dokunulmazlık müessesesi milletvekillerine suç işleme kolaylığı tanımak için getirilmedi

TBMM Başkanı Şentop: Dokunulmazlık müessesesi milletvekillerine suç işleme kolaylığı tanımak için getirilmedi