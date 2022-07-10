TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı.
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Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Al-Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mustafa Şentop'un, Al-Ghanim'in bayramını tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilen istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.