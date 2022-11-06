TBMM Başkanı Şentop, Bolu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şentop, yaralıların da bir an evvel sağlığına kavuşmalarını ümit ettiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.