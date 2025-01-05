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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Tekin'den AK Parti'li Abiş'e geçmiş olsun ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İbrahim Yozoğlu  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Tekin'den AK Parti'li Abiş'e geçmiş olsun ziyareti

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören İstişare Kurulu Üyemiz, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, dualarımızın her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

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