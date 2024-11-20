TBMM Başkanı Kurtulmuş, temaslarda bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulundu.
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis'teki kabulde, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu ile eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Nagoya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.