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TBMM Başkanı Kurtulmuş, temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulundu.

Ali Kemal Akan, Duygu Yener  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, temaslarda bulundu

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'teki kabulde, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu ile eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Nagoya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'i kabul etti 

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Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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