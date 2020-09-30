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Kurumsal Haberler

TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Parlamento Haberleri Editörü Yusuf Çelebi'yi kabul etti.

Sinan Uslu   | 30.09.2020
TBMM Başkanı Şentop, AA Parlamento Haberleri Editörü Çelebi'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında kabul ettiği Çelebi'ye, nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Kabulde, TBMM'nin yarın başlayacak 27. Dönem 4. Yasama Yılı'na ilişkin beklentilerini de anlatan Şentop, Meclis'te, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı mart ayından itibaren birçok tedbir alındığını, gelişmelere göre alınmaya devam edileceğini belirtti.

Şentop, Meclis'in çalışma takvimiyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını, yasama çalışmalarının maske, mesafe ve temizlik kuralına uyularak sürdürüleceğini bildirdi.

Çelebi, ziyaretin anısına, TBMM Başkanı Şentop'a, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili olarak, ilk kez Meclis kürsüsünde yemin ettiği sırada çekilen fotoğrafını hediye etti. 

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