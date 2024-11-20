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Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

Isparta'nın Aksu ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.

Bahadır Arıcı  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Aksu ilçesinin Yılanlı ve Sofular köylerinin kırsal kesimlerindeki mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları grup halinde yaşamlarını sürdürüyor.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen atlar, son dönemde kış aylarının da yaklaşmasıyla yiyecek aramak için köy yerleşim yerlerine ve kara yoluna yakın yerlere inmeye başladı.

Bölgede gruplar halinde dolaşan, sayıları 300 civarı olan yılkı atlarının koşturması dronla görüntülendi.

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