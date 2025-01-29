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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Marzuk'u kabul etti

Gazi Nogay  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Marzuk'u kabul etti

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'u kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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