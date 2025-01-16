Dolar
35.47
Euro
36.65
Altın
2,696.31
ETH/USDT
3,428.30
BTC/USDT
99,645.00
BIST 100
9,739.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığinı belirtti.

Kemal Karadağ  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama

TBMM

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İsrail'in işgalinin, Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi ve ilhak edilmesi amacını taşıdığına işaret eden Yüksel, Filistin halkının temel hakları çiğnenerek hukuk dışı yerleşimcilere sürekli olarak alan açan bir rejim dayatıldığını belirtti.

Yüksel, Filistin konusunun, sadece iki devlet arasındaki basit bir uyuşmazlık olmadığını vurgulayarak, "Filistin meselesi, kural temelli, uluslararası hukuka dayalı olması öngörülen mevcut uluslararası düzenin sürdürülebilirliğini dahi etkileyecek ve küresel sonuçlar doğurabilecek bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya ve istisnacılığa izin verilmeden her koşulda, herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her platformda, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına kayıtsız kalmayacağını ifade etmiş; İsrail'in, tüm tek taraflı eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve koşulsuz olarak durdurulması gerektiğini bildirmiştir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Türkiye, İsrail ile Filistin arasındaki daimi barışın tesisine ve Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım akışı sağlanmasına katkı sağlamaya yönelik çabalarını sürdürecektir."

Yüksel, Türkiye'nin, Filistinlilerin haklarını uluslararası platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirterek, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin davasının takipçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti
Yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

Benzer haberler

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet