Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.
Rize
Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
🇹🇷 Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 3, 2025
🚀 ROKETSAN tarafından geliştirildi
🎯 Test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti
Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı https://t.co/0btlo777Fu pic.twitter.com/m42ogzcFOM
Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.
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