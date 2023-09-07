Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TDT ülkelerinin tarım sigortaları havuzu oluşturacağını söyledi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin tarım sigortaları havuzu oluşturacağını söyledi.
Semerkant
Bakan Yumaklı, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbek hükümeti ile BM Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) organize edilen Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı’na katıldı.
Konferansla ilgili Türk basınına değerlendirmede bulunan Yumaklı, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek, konferansta bununla ilgili Türkiye’nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu belirtti.
Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk." dedi.
"Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık"
TDT’ye üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı, bazı çevresel ve iklimsel faktörlere ilişkin neler yapılabileceği konusunda da yine hep birlikte olacaklarını vurguladı.
Yumaklı, şunları dile getirdi:
"Bu konuda Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık. Konu başlıklarını gerek Türkiye'de gerekse burada Türk devletleri olarak tekrar bir araya gelerek konuşacağız. Burada amaç, bu sinerjiden iyi bir ivme yakalamak. Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerle hem tarım hem orman hem su konu başlıklarında birbirimize destek olmak, ilişkilerimizin daha üst düzey sonuçlara ulaşması için işbirliğine gitmek arzumuzdur."
Yumaklı, tarım sigortası konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarına dikkati çekerek, Özbekistan'da da yine bu modelin kurulmasıyla ilgili bir süredir çalıştıklarını ifade etti.
Daha sonra üye ülkelerin ortak tarım sigortaları havuzu oluşturacağını kaydeden Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını dile getirdi.
Yumaklı, ayrıca Türkiye’nin Özbekistan ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu belirterek, bu zamana kadar çok hızlı ivme yakalamış olan ilişkilerin tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
Türkiye ve Özbekistan tarım sigortalarına ilişkin niyet beyanı imzaladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan’da düzenlenen Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı kapsamında Semerkant’ta bir dizi ikili görüşmelerde bulundu.
Bakan Yumaklı konferans kapsamında ilk olarak Özbekistan Çevre Bakanı Aziz Abduhakimov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.
Yumaklı, daha sonra Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Al-Subaie, Tacikistan Tarım Bakanı Kurban Hakimzoda ve Kırgızistan Tarım Bakanı Asarbek Canıbekov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili meselelerde fikir alışverişinde bulundu.
Ayrıca Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov ile bir araya gelen Yumaklı, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.
Yumalı ve Voitov görüşmelerin ardından Türkiye ve Özbekistan tarım bakanlıkları arasında tarım sigortaları alanında bir niyet beyanına imza attı. Taraflar arasında imzalanan niyet beyanı, tarım sigortası sisteminin kurulmasına yönelik iki ülke temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulmasını, iki ülke akademisyenlerin de katılacağı tarım sigortaları ve tarım ekonomisi ile ilgili bir sempozyumun düzenlenmesini, Türkiye ve Özbekistan bilim adamlarının ortak çalışmalarının desteklenmesini öngörüyor.
Niyet beyanı kapsamında Türkiye’nin Tarım Sigortaları Kanunu’nun Özbek uzmanlarca incelenerek, Özbekistan tarım, maliye, vergi hukukuna uygun Tarım Sigortaları Kanunu’nun hazırlanması planlanıyor.
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