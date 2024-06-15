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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik

Enes Duran  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, "2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 ziraat yangını olmak üzere toplam 1551 yangına müdahale ettik." dedi.

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