Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.
Adana
Bakan Kirişci, Vali Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Turgut Özal Bulvarı'nda depremde çöken bir binada inceleme yaptı.
Vali Elban ve diğer ilgililerden bilgi alan Bakan Kirişci, bölgede incelemelerde bulanarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.