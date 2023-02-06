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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

İsmihan Özgüven, Bekir Ömer Fansa   | 06.02.2023
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu

Adana

Bakan Kirişci, Vali Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Turgut Özal Bulvarı'nda depremde çöken bir binada inceleme yaptı.

Vali Elban ve diğer ilgililerden bilgi alan Bakan Kirişci, bölgede incelemelerde bulanarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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