Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı yağmurda yaşanan su baskınlarına çözüm istiyor
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, yağmurlu günlerde yaşanan su baskınlarına çözüm bulunmasını istiyor.
İzmir
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan çarşıda yağmur nedeniyle meydana gelen su baskınları, esnafı olumsuz etkiliyor.
Sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yağmurlu günlerde dükkanlarının önüne tezgah çıkarmayan esnaf, dükkanların içine giren suları kovalarla tahliye etmek için çabalıyor. Yollarda oluşan su birikintileri, alışveriş yapacaklara zor anlar yaşatıyor.
Kuruyemiş dükkanı işletmecisi Serkan İnci, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.
Her yağmurda su baskınları yaşadıklarını kaydeden İnci, "Sebebi altyapı, mazgalların fazla derin olmaması. Bir de deniz seviyesinden daha aşağıda olduğu için kanalizasyonlar suyu çekmiyor. İZSU yan sokağımıza bir pompa koydu ama o da yetersiz kalıyor. Şiddetli yağmurlarda bulunduğumuz sokağı hep su basıyor. Benim beklentim en kısa zamanda çözsünler. Çünkü esnaf olarak her defasında mağdur oluyoruz." diye konuştu.
Manifaturacı Tahir Uçkan da 35 yıldır Kemeraltı'nda esnaflık yaptığını belirtti. Çarşıda altyapının yeterli olmadığını ve sorunun yıllardır çözülmediğini dile getiren Uçkan, "Alıştık ama tabii bir çözüm olsa daha memnun oluruz." dedi.
"Biz kirletiyoruz"
Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise çarşının altyapısının daha iyi hale getirilmesi için belediyenin çalışma başlattığını ancak çalışmalar sırasında bölgede tarihi eserlerin bulunması ve artan maliyetler nedeniyle işin uzadığını söyledi.
Yetkililerin bu konuda iyi niyetle çalıştığını vurgulayan Girgin, "Bizim en büyük sıkıntımızdan bir tanesi de yaptığımız yatırımı koruyamıyoruz. Çünkü sabahleyin büyük yük kamyonları, araçlar bir şekilde girip altyapıya daha da zarar veriyorlar." dedi.
Esnaftan çöpleri kanalizasyona ve kanallara atmamasını isteyen Girgin, "Biz kirletiyoruz. Belli zamanlarda büyük araçların vakumlarla burada altyapıdaki birikenleri çekmesi lazım. Araçlarımızı sokamıyoruz. Çünkü biz de yaptığımız sundurmalarla, tentelerle bunların önünü hep tıkadık. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz. Bu iki taraflı bir şey. Belediye tabii uzun yıllardan beri bu konuda yatırımı geciktirdi." ifadelerini kullandı.
Girgin, son yağmurlarda su birikintilerinin oluşmasında suyu çekecek pompanın arızalı olmasının etkili olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.