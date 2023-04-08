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Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

İstanbul

"On bir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camileri süslemeye devam ediyor.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.

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