Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı
Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.
İstanbul
"On bir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camileri süslemeye devam ediyor.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazılı mahya asıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.