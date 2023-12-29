Dolar
29.54
Euro
32.72
Altın
2,073.94
ETH/USDT
2,344.80
BTC/USDT
42,387.00
BIST 100
7,466.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor

Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü Fehmi Gürdallı, "TAK, önce Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin sesini dünyaya duyurdu sonraki yıllarda da Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir hizmet sağlayıcısı oldu." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor

Lefkoşa

Kıbrıs Türklerinin sesini ve mücadelesini duyurmak üzere 50 yıl önce kurulan Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Genel Müdürü Fehmi Gürdallı, "TAK, önce Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin sesini dünyaya duyurdu sonraki yıllarda da Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir hizmet sağlayıcısı oldu." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi ajansı TAK'ın 50. kuruluş yıl dönümüyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gürdallı, ajansın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın talimatlarıyla 21 Aralık 1973'te tek bir daktilo ile kurularak haber servisine başladığını anımsattı.

Gürdallı, dünyanın önde gelen haber ajansları ve basın kuruluşlarının, önceleri Kıbrıs Türkleri ile ilgili gelişmeleri daha sonra ise Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk Federe Devleti ilanı ve KKTC'nin kuruluşunu TAK'tan alarak okuyucu ve abonelerine duyurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TAK, önce Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin sesini dünyaya duyurdu sonraki yıllarda da Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir hizmet sağlayıcısı oldu. Ülke içindeki olayları, protokol olaylarını, Meclis çalışmalarını Türk basını büyük ölçüde Türk Ajans Kıbrıs'ın haberlerinden verdi. TAK, basının en besleyici kurumu konumunda ve bu konumunu bugün de sürdürmektedir."

Gürdallı, TAK'ın Rumca Servisi'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan basınından haberlerin tercümesini yaparak Türk basınına servis ettiğini, İngilizce Servisi'nin ise Türkçe haberleri İngilizceye çevirerek abonelerine dağıttığını anlattı. Gürdallı, kurumun gelecek günlerde Rumca haber yayını planlayarak dil çeşitliliğini arttırmayı hedeflediğini ifade etti.

TAK'ın devlet ajansı olmasının yanı sıra objektif yayıncılık ve toplumun tüm kesimlerinin sesini duyurmaya özen gösterdiğini dile getiren Gürdallı, kurum olarak sosyal medyayı etkin kullanabilmek üzere çaba içinde olduklarını vurguladı.

Kamu yayıncılarının dezenformasyonla mücadele yükümlülükleri de bulunduğuna dikkati çeken Gürdallı, "Dezenformasyon ve sahte haberin önüne geçebilmek için doğru haberi hızlı vermemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman dezenformasyona yer kalmayacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerin güvenliği için jandarma ekipleri cayrokopterle devriye geziyor
TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor
"Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Benzer haberler

TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor

TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor

KKTC Başbakanı Üstel: Bir yandan barış çağrısı yapan Rumlar, diğer taraftan silahlanıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti asla Kıbrıs'tan vazgeçmez, vazgeçmeyecektir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki varlığına önem veriyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" şehitlerini andı
THY, Yeni Ercan Havalimanı'yla KKTC'de yolcu sayısını yüzde 16 artırdı

THY, Yeni Ercan Havalimanı'yla KKTC'de yolcu sayısını yüzde 16 artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet